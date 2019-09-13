Появились фотографии салона кросс-купе Volkswagen Teramont

В прошлом году Volkswagen представил концепт Atlas Cross Sport с 10-дюймовым экраном в салоне, большой цифровой приборной панелью, сенсорным дисплеем, с помощью которого можно управлять климатической установкой, и покатой крышей.

Судя по свежим фотографиям с испытаний предсерийного прототипа, виртуальную панель приборов и общие очертания кузова кросс-купе унаследует, а от сенсорного управления климатом и огромного дисплея мультимедийной системы в компании решили отказаться: первого нет вовсе, а диагональ второго – скромные восемь дюймов, как у стандартного Atlas/Teramont. Упростили и оформление центрального тоннеля – на нем можно заметить физические кнопки и переключатели.