Появились фотографии салона кросс-купе Volkswagen Teramont

В прошлом году Volkswagen представил концепт Atlas Cross Sport с 10-дюймовым экраном в салоне, большой цифровой приборной панелью, сенсорным дисплеем, с помощью которого можно управлять климатической установкой, и покатой крышей.
Судя по свежим фотографиям с испытаний предсерийного прототипа, виртуальную панель приборов и общие очертания кузова кросс-купе унаследует, а от сенсорного управления климатом и огромного дисплея мультимедийной системы в компании решили отказаться: первого нет вовсе, а диагональ второго – скромные восемь дюймов, как у стандартного Atlas/Teramont. Упростили и оформление центрального тоннеля – на нем можно заметить физические кнопки и переключатели.
Фото: motor1.com
О кросс-купе известно, что оно будет короче стандартного кроссовера примерно на 14 сантиметров, а также появится на рынке исключительно в пятиместном исполнении.
В движение Atlas Cross Sport будет приводить наддувной двухлитровый двигатель мощностью 220 лошадиных сил либо 280-сильная атмосферная «шестерка». По неофициальным данным, в гамму двигателей также может войти и «турбошестерка» с отдачей около 400 сил.
Что касается российского Volkswagen Teramont, то он стоит от 2 949 000 рублей и предлагается с упомянутыми 220-сильным турбодвигателем и «атмосферником», который выдает 280 лошадиных сил. Привод – только полный. По собственной информации «Мотора», с начала 2019 года в России было продано 1634 экземпляра Teramont, в том числе 144 штуки в августе.