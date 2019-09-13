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10:09

Появились фотографии салона кросс-купе Volkswagen Teramont

На рынке США модель появится под названием Atlas Cross Sport

Volkswagen Atlas Cross Sport Concept '2018
На американском рынке вскоре стартуют продажи купеобразного кроссовера на базе Volkswagen Atlas, который в России известен под именем Teramont. Шпионам удалось заглянуть в салон тестового прототипа и сделать несколько снимков.

В прошлом году Volkswagen представил концепт Atlas Cross Sport с 10-дюймовым экраном в салоне, большой цифровой приборной панелью, сенсорным дисплеем, с помощью которого можно управлять климатической установкой, и покатой крышей.

Судя по свежим фотографиям с испытаний предсерийного прототипа, виртуальную панель приборов и общие очертания кузова кросс-купе унаследует, а от сенсорного управления климатом и огромного дисплея мультимедийной системы в компании решили отказаться: первого нет вовсе, а диагональ второго – скромные восемь дюймов, как у стандартного Atlas/Teramont. Упростили и оформление центрального тоннеля – на нем можно заметить физические кнопки и переключатели.

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Фото: motor1.com

О кросс-купе известно, что оно будет короче стандартного кроссовера примерно на 14 сантиметров, а также появится на рынке исключительно в пятиместном исполнении.

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Volkswagen Atlas Cross Sport Concept '2018

В движение Atlas Cross Sport будет приводить наддувной двухлитровый двигатель мощностью 220 лошадиных сил либо 280-сильная атмосферная «шестерка». По неофициальным данным, в гамму двигателей также может войти и «турбошестерка» с отдачей около 400 сил.

Что касается российского Volkswagen Teramont, то он стоит от 2 949 000 рублей и предлагается с упомянутыми 220-сильным турбодвигателем и «атмосферником», который выдает 280 лошадиных сил. Привод только полный. По собственной информации «Мотора», с начала 2019 года в России было продано 1634 экземпляра Teramont, в том числе 144 штуки в августе.

Источник: Motor1