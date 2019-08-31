Volkswagen показал шестиместный микроавтобус с мини-кухней

В отличие от обычной «Калифорнии» с «полноценной» кухней, в базовой версии со сложенным столиком ничего не выдаёт кемпер: микроавтобус способен перевезти пятерых пассажиров. Плата за вместимость — одна газовая конфорка и меньшее пространство для приготовления пищи.
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В остальном базовая комплектация унаследовала опции других моделей семейства T6.1: возможность управления жилым модулем с помощью сенсорного экрана на потолке, крышу-трансформер с брезентовыми боковинами и заднее сиденье, раскладывающееся в двуспальную кровать.
Базовая California Beach на 16,5 тысяч евро (около 1,2 миллиона рублей) дешевле версии Ocean: в Германии цены на обновлённый кемпер начинаются с 48 800 евро (около 3,6 миллиона рублей).