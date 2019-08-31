Volkswagen показал шестиместный микроавтобус с мини-кухней

В отличие от обычной «Калифорнии» с «полноценной» кухней, в базовой версии со сложенным столиком ничего не выдаёт кемпер: микроавтобус способен перевезти пятерых пассажиров. Плата за вместимость — одна газовая конфорка и меньшее пространство для приготовления пищи.