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12:59

Volkswagen показал шестиместный микроавтобус с мини-кухней

Обновлённый кемпер отличается расширенными возможностями трансформации

© Volkswagen
Фирма Volkswagen представила базовую версию кемпера California T6.1 после рестайлинга. Начальное исполнение Beach комплектуется мини-кухней, интегрированной в откидной столик, что позволило увеличить вместимость салона на двух человек.

В отличие от обычной «Калифорнии» с «полноценной» кухней, в базовой версии со сложенным столиком ничего не выдаёт кемпер: микроавтобус способен перевезти пятерых пассажиров. Плата за вместимость — одна газовая конфорка и меньшее пространство для приготовления пищи.

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В остальном базовая комплектация унаследовала опции других моделей семейства T6.1: возможность управления жилым модулем с помощью сенсорного экрана на потолке, крышу-трансформер с брезентовыми боковинами и заднее сиденье, раскладывающееся в двуспальную кровать.

Базовая California Beach на 16,5 тысяч евро (около 1,2 миллиона рублей) дешевле версии Ocean: в Германии цены на обновлённый кемпер начинаются с 48 800 евро (около 3,6 миллиона рублей).