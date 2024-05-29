Volkswagen выпустит электрокар дешевле двух миллионов рублей

На тизере виден силуэт хэчтбека со скругленным передком и слегка покатой крышей, заканчивающейся спойлером. Также у модели круглые колесные арки и рельефная корма.

В анонсе Volkswagen делает акцент на доступности, ведь именно высокий ценник все еще отталкивает многих от электрокаров. Без гуманных цен не удастся распространить «зеленые» машины, уверен глава бренда Томас Шефер. При этом он обещает не жертвовать технологиями и качеством в угоду дешевизне.