Volkswagen хочет честно конкурировать с китайскими брендами на европейском рынке

Представители Volkswagen неожиданно заявили, что готовы честно конкурировать на рынке с брендами из КНР. В концерне подчеркнули, что повышение тарифов не способствуют развитию европейской автомобильной промышленности. При этом уже в ближайшее время несколько стран ЕС могут ввести 45-процентные пошлины на импорт электромобилей из Поднебесной. При этом на модельный ряд Tesla, который выпускают в Китае для европейского рынка, тарифы вырастут на 9 процентов.

Концерн Volkswagen сотрудничает с несколькими китайскими производителями. К примеру, немцы использует платформу Xpeng для своих будущих моделей, а бренд Audi разрабатывает электрокары совместно с китайским концерном SAIC. Кроме того, Volkswagen объявил о закрытие заводов в Европе и переносе производств в Китай.