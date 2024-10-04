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Опубликовано 04 октября 2024, 16:16
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Volkswagen хочет честно конкурировать с китайскими брендами на европейском рынке

Вероятно, причина в совместной работе немецкого концерна с производителями из КНР
Volkswagen выступил против введения заградительных пошлин для электромобилей из Китая. Представители концерна заявили, что последствия от повышения тарифов будут более серьезными, чем потенциальная выгода для европейской автомобильной промышленности. В связи с этим компания призывает отказаться от санкционной политики в отношении производителей из Поднебесной.
Volkswagen хочет честно конкурировать с китайскими брендами на европейском рынке
© Volkswagen
Анастасия Мельник

Власти европейских стран повышают пошлины на ввоз китайских электрокаров, чтобы повысить их конечную стоимость, сократив разницу в ценах с европейскими батарейными моделями. В ЕС опасаются, что Китай способен полностью захватить европейский рынок за счет низкой стоимости своих машин.

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Представители Volkswagen неожиданно заявили, что готовы честно конкурировать на рынке с брендами из КНР. В концерне подчеркнули, что повышение тарифов не способствуют развитию европейской автомобильной промышленности. При этом уже в ближайшее время несколько стран ЕС могут ввести 45-процентные пошлины на импорт электромобилей из Поднебесной. При этом на модельный ряд Tesla, который выпускают в Китае для европейского рынка, тарифы вырастут на 9 процентов.

Концерн Volkswagen сотрудничает с несколькими китайскими производителями. К примеру, немцы использует платформу Xpeng для своих будущих моделей, а бренд Audi разрабатывает электрокары совместно с китайским концерном SAIC. Кроме того, Volkswagen объявил о закрытие заводов в Европе и переносе производств в Китай.

В конце августа стало известно о планах Канады ввести стопроцентные пошлины на импорт китайских электрокаров. Тогда премьер-министр страны заявил, что рынок нуждается в заградительных мерах.

Источник:РИА «Новости»
Автор:Анастасия Мельник
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#Volkswagen
#Китай