В Китае в 3,5 раза обвалился спрос на электрокары Volkswagen

Самым успешным электрическим Volkswagen остаётся ID.3: он нашёл в Китае 2623 покупателя, что втрое меньше результатов 2024 года. На второй строчке ID.4 X (1020), на третьей его альтер-эго ID.4 Crozz (889). Продажи «четвёрок» по сравнению с январем 2024 года сократились на 59-70 процентов. Новинки вовсе не сработали: например, седан ID.7 Vizzion нашёл всего девять покупателей!