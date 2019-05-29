Студенты Volkswagen показали два новых концепта

Концепт Volkswagen Golf GTI Aurora разработан учащимися завода в Вольфсбурге. Хэтчбек оснащен продвинутой электроникой вроде дополнительных дисплеев на центральной консоли с данными о работе двигателя и всего автомобиля. У пассажира есть отдельный планшет, с которого он также может отслеживать параметры работы машины и управлять 3500-ваттной аудиосистемой. Для ее динамиков по оригинальным чертежам студентов была создана задняя обшивка салона с подиумами.
В движение Golf GTI Aurora приводит 2,0-литровый турбомотор, выдающий 380 лошадиных сил. Коробка — семиступенчатый «робот» DSG. Кузов окрашен в сочетание оттенков Nardo Gray и Deep Black Pearl Effect с акцентами цвета мяты Mint Green, разработанным специально для шоу-кара.
Второй концепт — Golf Estate R FighteR — оснащен 400-сильным турбомотором, семиступенчатым «роботом» и полноприводной трансмиссией. Передние крылья и задние арки универсала расширены на три сантиметра с каждой стороны. Автомобиль подготовлен для роли машины безопасности на трассе Заксенринг, поэтому также оборудован стробоскопами в решетке радиатора и люстрой на крыше.
Еще у Golf Estate R FighteR есть камера с 360-градусным обзором. Перед началом фестиваля на нее записали прохождение гонщиками круга Заксенринг, и эту запись посетили могут посмотреть через встроенные виртуальные очки. Салон шоу-кара полностью затянут в кожу и алькантару с красной прострочкой. Аудиосистема разработана специально для автомобиля.