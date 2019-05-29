Студенты Volkswagen показали два новых концепта

Концепт Volkswagen Golf GTI Aurora разработан учащимися завода в Вольфсбурге. Хэтчбек оснащен продвинутой электроникой вроде дополнительных дисплеев на центральной консоли с данными о работе двигателя и всего автомобиля. У пассажира есть отдельный планшет, с которого он также может отслеживать параметры работы машины и управлять 3500-ваттной аудиосистемой. Для ее динамиков по оригинальным чертежам студентов была создана задняя обшивка салона с подиумами.