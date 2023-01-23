За дизайн новых Volkswagen будет отвечать выходец из Bentley

Словацкий дизайнер Йозеф Кабан пришел в Volkswagen в 2020 году из BMW, в которой проработал всего два года. До этого, с 2003 по 2017 год, он трудился в различных брендах Volkswagen, а в 2019-м на полгода стал шеф-дизайнером Rolls-Royce. Всего он проработал в сфере автомобильного дизайна почти 30 лет.