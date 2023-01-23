За дизайн новых Volkswagen будет отвечать выходец из Bentley

За дизайн новых Volkswagen будет отвечать выходец из BentleyПо данным инсайдеров, глава Volkswagen не впечатлен работой нынешнего дизайнера
Концерн Volkswagen готовится к важной кадровой перестановке. Йозефа Кабан покинет пост главного дизайнера марки Volkswagen, уступив его ветерану VW Group Андреасу Миндту, ныне занимающему аналогичную должность в Bentley. Об этом пишет Automotive News Europe. Причиной такого решения якобы стало недовольство главы концерна Томаса Шефера работой Кабана, которому было поручено осовременить дизайн концепта ID. Life перед запуском в серию.
О новых назначениях будет объявлено 1 февраля, сообщают инсайдеры. Преемником Миндта в Bentley станет Тобиас Зульманн, который сейчас возглавляет подразделение дизайна экстерьера в Крю. Зульманн ранее работал Bugatti, Aston Martin, McLaren и Volkswagen, а нынешний пост он занял в октябре 2021 года. Что касается Йозефа Кабана, отвечающего за дизайн Volskwagen с 2020 года, то для него приготовлена новая позиция в компании — какая именно, пока неизвестно.
Андреас Миндт
Bentley
Перестановка, по данным источников, связана с внешностью концептуального городского электрокроссовера ID. Life. Представленный в 2021 году в Мюнхене шоу-кар Кабан оформил в ретро-стиле, однако для его серийного воплощения под индексом ID.2 Шефер попросил пересмотреть дизайн, сделав его более современным. Судя по всему, он не справился с задачей, и теперь над ней будет работать Миндт.
Словацкий дизайнер Йозеф Кабан пришел в Volkswagen в 2020 году из BMW, в которой проработал всего два года. До этого, с 2003 по 2017 год, он трудился в различных брендах Volkswagen, а в 2019-м на полгода стал шеф-дизайнером Rolls-Royce. Всего он проработал в сфере автомобильного дизайна почти 30 лет.