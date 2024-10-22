Volkswagen оштрафован на миллионы за хамское отношение к должникам по кредитам

Также были установлены факты, когда сотрудники Volkswagen AG не всегда регистрировали жалобы, что означало, что клиенты не знали о своих дальнейших правах и мерах поддержки. По данным регулятора, большинство клиентов, пострадавших от немецкого концерна, уже получили компенсацию в размере 17,8 миллиона фунтов стерлингов. Соисполнительный директор по обеспечению соблюдения и надзору за рынком в FCA Тереза Чемберс подчеркнула, что компания не приняла во внимание сложное материальное и моральное положение клиентов.