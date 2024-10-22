Volkswagen оштрафован на миллионы за хамское отношение к должникам по кредитам

Volkswagen оштрафован на миллионы за хамское отношение к должникам по кредитамКомпания получила крупный штраф за неэтичное обращение с клиентами в Великобритании
Расследование FCA показало, что заемщикам, просрочившим платежи за покупку машины, не предоставлялись возможности решить вопрос с долгами. Персонал Volkswagen AG обращался с этими людьми грубо и агрессивно. Агенты по обслуживанию клиентов фирмы проявляли отсутствие эмпатии и профессионализма во время телефонных звонков, например, смеялись над ошибками. Кроме того, компания взимала плату за конфискацию автомобиля в размере 252 фунтов стерлингов.
Также были установлены факты, когда сотрудники Volkswagen AG не всегда регистрировали жалобы, что означало, что клиенты не знали о своих дальнейших правах и мерах поддержки. По данным регулятора, большинство клиентов, пострадавших от немецкого концерна, уже получили компенсацию в размере 17,8 миллиона фунтов стерлингов. Соисполнительный директор по обеспечению соблюдения и надзору за рынком в FCA Тереза Чемберс подчеркнула, что компания не приняла во внимание сложное материальное и моральное положение клиентов.
Ранее стало известно, что Volkswagen Group начала сокращать сотрудников в Китае — своем бывшем оплоте, ранее приносившем значительную прибыль. Как пишет Automotive News Europe со ссылкой на инсайдеров, речь идет о нескольких сотнях человек, включая немцев, которые отправятся обратно в Германию. Увольняет свой китайский персонал и Audi. Это решение является частью стратегии по снижению затрат Volkswagen Group.