Особый Volkswagen Golf GTI поставил рекорд Нюрбургринга до премьеры

Время Volkswagen Golf GTI Edition 50 оказалось лучше, чем у Golf R 20 Years (7:47'31) в 2020 году, причём тогда результат показали на «короткой» версии трассы и на полноприводном автомобиле! Однако справедливости ради до абсолютного рекорда переднеприводных машин дотянуться не удалось: в 2023 году Honda Civic Type R показала 7:44'88.