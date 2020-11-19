Volkswagen раскрыл подробности о новом Golf для России

Под капотом у Golf GTI – 2,0-литровая «турбочетверкой» EA888, развивающая 245 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента, которая работает в тандеме с семиступенчатым преселективным «роботом» DSG. С такой установкой хэтчбек набирает первую сотню за 6,2 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час.