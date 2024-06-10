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Опубликовано 10 июня 2024, 05:34
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Volkswagen рассказал о безумном Golf с турбомотором VR6

Для хэтчбека адаптировали целую плеяду сторонних деталей
Volkswagen рассказал о безумном Golf с турбомотором VR6. Американский сайт Motor1.com выяснил у автогиганта подробности о секретном проекте хот-хэтча мощностью 469 лошадиных сил и крутящим моментом 520 Нм! Инфернальный Volkswagen Golf был построен в единственном экземпляре в 2009 году. Он оснащался 3,2-литровым VR6 с турбокомпрессором Garret GT35, отличался передними тормозами от Audi RS 6 и 19-дюймовыми колёсами от Lamborghini Gallardo.
Volkswagen рассказал о безумном Golf с турбомотором VR6
© Volkswagen
Сергей Ильин
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Официально Volkswagen Golf лишился двигателя VR6 в пятом поколении, но на базе «шестого» хот-хэтча такая версия тоже планировалась. Руководитель отдела коммуникаций и связей с общественностью Энрико Бельца подтвердил журналистам, что в 2009 году был разработан прототип модели с 3,2-литровым двигателем, 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом. Основой послужил агрегат от Golf R32, но доработок много.

Volkswagen рассказал о безумном Golf с турбомотором VR6

© Volkswagen

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С турбокомпрессором Garret, новыми поршнями, изменённым впуском и выпуском, другими форсунками и распредвалами мощность удалось увеличить с 250 до 469 лошадиных сил! Интересно, что прототип инфернального Volkswagen Golf сохранился и до сих пор не растерял задора: на динамометрическом стенде хот-хэтч развил 460 лошадиных сил и 531 Нм. Разгонная динамика не раскрывается, а максимальная скорость была ограничена 250 км/ч.

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Volkswagen не случайно вспомнил о шестицилиндровом Golf: публичный дебют прототипа состоится 26 июля на фестивале GTI в Вольфсбурге. Сейчас хот-хэтч находится в коллекции Volkswagen Classic. Любопытно, что автогигант вспоминает о безумных бензиновых проектах, хотя будущее связывает с электричеством: тот же Golf окончательно лишится ДВС к 2028 году.

Источник:Volkswagen / Motor1.com
Автор:Сергей Ильин
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