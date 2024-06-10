Volkswagen рассказал о безумном Golf с турбомотором VR6

Volkswagen рассказал о безумном Golf с турбомотором VR6Для хэтчбека адаптировали целую плеяду сторонних деталей
Официально Volkswagen Golf лишился двигателя VR6 в пятом поколении, но на базе «шестого» хот-хэтча такая версия тоже планировалась. Руководитель отдела коммуникаций и связей с общественностью Энрико Бельца подтвердил журналистам, что в 2009 году был разработан прототип модели с 3,2-литровым двигателем, 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом. Основой послужил агрегат от Golf R32, но доработок много.
С турбокомпрессором Garret, новыми поршнями, изменённым впуском и выпуском, другими форсунками и распредвалами мощность удалось увеличить с 250 до 469 лошадиных сил! Интересно, что прототип инфернального Volkswagen Golf сохранился и до сих пор не растерял задора: на динамометрическом стенде хот-хэтч развил 460 лошадиных сил и 531 Нм. Разгонная динамика не раскрывается, а максимальная скорость была ограничена 250 км/ч.
Volkswagen не случайно вспомнил о шестицилиндровом Golf: публичный дебют прототипа состоится 26 июля на фестивале GTI в Вольфсбурге. Сейчас хот-хэтч находится в коллекции Volkswagen Classic. Любопытно, что автогигант вспоминает о безумных бензиновых проектах, хотя будущее связывает с электричеством: тот же Golf окончательно лишится ДВС к 2028 году.