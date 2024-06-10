Volkswagen рассказал о безумном Golf с турбомотором VR6

Официально Volkswagen Golf лишился двигателя VR6 в пятом поколении, но на базе «шестого» хот-хэтча такая версия тоже планировалась. Руководитель отдела коммуникаций и связей с общественностью Энрико Бельца подтвердил журналистам, что в 2009 году был разработан прототип модели с 3,2-литровым двигателем, 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом. Основой послужил агрегат от Golf R32, но доработок много.