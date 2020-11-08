Volkswagen избавит греческий остров от автомобилей с ДВС

Volkswagen избавит греческий остров Астипалея от транспорта с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). В ближайшие шесть лет автомобили и мотоциклы с ДВС на средиземноморском острове заменят на электрокары и электробайки, а зарядка «батарейных» средств передвижения будет происходить от возобновляемых источников энергии.