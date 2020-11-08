Volkswagen избавит греческий остров от автомобилей с ДВС

Концерн Volkswagen согласовал с правительством Греции программу развития «зелёного» острова. В «батарейный» транспорт, инфраструктуру, а также электростанции, использующие энергию солнца и ветра, стороны инвестируют по 10 миллионов евро.
В настоящий момент на острове Астипалея в юго-восточной части Эгейского моря проживает около 1300 человек. Площадь острова — 100 квадратных километров. До пандемии коронавируса греческий курорт ежегодно посещали свыше 70 тысяч туристов. Автопарк Астипалея состоит из 1,5 тысячи транспортных средств: это мотоциклы и скутеры, частные автомобили, а также техника государственных служб.
План Volkswagen заключается в том, чтобы электрифицировать весь транспорт к 2023 году. На электротягу переведут автомобили скорой медицинской помощи, полиции, пожарной службы и единственный автобусный маршрут. Прокатным компаниям и частникам предоставят субсидии для покупки электромобилей Volkswagen ID.3 и ID.4, электрических мотоциклов и скутеров дочерней фирмы SEAT.
Проблему нехватки зарядных устройств решат, построив 230 электрических «заправок» Elli. Автопарк Астипалея в рамках эксперимента «Умный зелёный остров» планируют сократить в полтора раза до 1000 транспортных средств.
Volkswagen намерен показать жителям преимущества средств индивидуальной мобильности и простимулировать развитие сервисов аренды электрокаров. Полный переход к углеродо-нейтральной транспортной системе планируют завершить к 2026 году.