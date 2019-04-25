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11:13

Показан финальный вариант электрического Volkswagen для рекорда Нюрбургринга

Спортпрототип проедет трассу со средней скоростью 180 километров в час

Компания Volkswagen завершила подготовку электрического спортпрототипа ID. R к рекордному заезду по Нюрбургрингу. Инженеры автоспортивного подразделения адаптировали силовую установку машины под особенности трассы и оптимизировали аэродинамику для более высоких скоростей — в том числе оборудовали электрокар задним антикрылом с формульной системой DRS.
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У Volkswagen ID. R два блока батарей, питающих установленные спереди и сзади электромоторы с суммарной отдачей 680 лошадиных сил. Они позволят машине проехать «Северную петлю» со средней скоростью 180 километров в час, а на прямых разгоняться до 270. Задний аккумулятор более интенсивно отдает заряд, позволяя переднему сохранять энергию для борьбы с недостаточной поворачиваемостью. С места до 100 километров в час I.D. R разгоняется за 2,25 секунды.

Разница в перепаде высот на Пайкс Пик и Нюрбургринге заставила инженеров внести коррективы в аэродинамику спортпрототипа. Ему изменили форму днища, а также поменяли передний спойлер. Сзади установили антикрыло с несколькими рабочими плоскостями и системой DRS. На прямых угол атаки такого антикрыла можно снижать до нуля, уменьшая сопротивление и прижимное усилие на 20 процентов.

Volkswagen ID. R и французский гонщик Ромен Дюма попробуют побить время китайского электрокара NIO EP9, который проехал трассу за 6 минут 45,9 секунды. Абсолютный рекорд Нюрбургринга — 5 минут 19,546 секунды — принадлежит лемановскому Porsche 919 Hybrid EVO.

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