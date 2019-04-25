Показан финальный вариант электрического Volkswagen для рекорда Нюрбургринга

У Volkswagen ID. R два блока батарей, питающих установленные спереди и сзади электромоторы с суммарной отдачей 680 лошадиных сил. Они позволят машине проехать «Северную петлю» со средней скоростью 180 километров в час, а на прямых разгоняться до 270. Задний аккумулятор более интенсивно отдает заряд, позволяя переднему сохранять энергию для борьбы с недостаточной поворачиваемостью. С места до 100 километров в час I.D. R разгоняется за 2,25 секунды.
Разница в перепаде высот на Пайкс Пик и Нюрбургринге заставила инженеров внести коррективы в аэродинамику спортпрототипа. Ему изменили форму днища, а также поменяли передний спойлер. Сзади установили антикрыло с несколькими рабочими плоскостями и системой DRS. На прямых угол атаки такого антикрыла можно снижать до нуля, уменьшая сопротивление и прижимное усилие на 20 процентов.
Volkswagen ID. R и французский гонщик Ромен Дюма попробуют побить время китайского электрокара NIO EP9, который проехал трассу за 6 минут 45,9 секунды. Абсолютный рекорд Нюрбургринга — 5 минут 19,546 секунды — принадлежит лемановскому Porsche 919 Hybrid EVO.