Посмотрите, как Volkswagen ID.R ставил рекорд на «Дороге 99 поворотов»

Спорткар оснащен двумя двумя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 680 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. На разгон с места до 100 километров в час ID.R тратит 2,25 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке в 210 километров в час.

За последний год спорткар от Volkswagen установил уже три рекорда на разных по характеристикам трассах. Летом прошлого года гонщик Ромен Дюма сумел завоевать титул быстрейшего автомобиля «Пайкс-Пика», в июне 2019 ID.R стал самым быстрым электрокаром Нюрбургринга, а еще через месяц показал лучшее время за последние 20 лет подъема на холм Фестиваля скорости в Гудвуде.