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11:45

Посмотрите, как Volkswagen ID.R ставил рекорд на «Дороге 99 поворотов»

В начале сентября электрокар преодолел трассу за 7 минут 38,585 секунды

Немецкий автопроизводитель Volkswagen опубликовал видео, как электрический спорткар ID.R в начале сентября устанавливал рекорд «Дороги 99 поворотов» — серпантина на китайской горе Тяньмэнь.

Общая протяженность трассы составила 10,906 километра. Стартовал электрический суперкар с отметки 200 метров над уровнем моря, а финишировал на 1100 метров выше.

Электрический ID.R стал не просто рекордсменом трассы — он стал первым автомобилем, чей рекорд был официально зафиксирован. Ранее Range Rover Sport SVR сумел преодолеть серпантин за 9 минут и 51 секунду, но его результат был неофициальный.

Спорткар оснащен двумя двумя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 680 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. На разгон с места до 100 километров в час ID.R тратит 2,25 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке в 210 километров в час.

За последний год спорткар от Volkswagen установил уже три рекорда на разных по характеристикам трассах. Летом прошлого года гонщик Ромен Дюма сумел завоевать титул быстрейшего автомобиля «Пайкс-Пика», в июне 2019 ID.R стал самым быстрым электрокаром Нюрбургринга, а еще через месяц показал лучшее время за последние 20 лет подъема на холм Фестиваля скорости в Гудвуде.