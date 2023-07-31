Спецверсия «бюджетника» отличилась ярким декором и ценой

Volkswagen отметил юбилей Jetta, выпустив доступную спецверсию. В Северной Америке стартовал приём заказов на седан в исполнении GLI 40th Anniversary Edition. Немецкая марка воспела Jetta второго поколения образца 1984 года: о грядущем 40-летии седана в США напомнят тёмно-красные контрастные вставки, оригинальные колеса и специальные элементы в салоне. Всего выпустят 1984 юбилейных Volkswagen Jetta, начало поставок ожидается в августе.