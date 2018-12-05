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12:20

Следующее поколение ДВС станет последним для Volkswagen

После этого компания займется только разработкой электрических силовых установок

Следующее поколения двигателей внутреннего сгорания станет последним для Volkswagen. Больше производитель не вернется к ДВС, а все средства направит на совершенствование и разработку новых электрических силовых установок. Первые модели с новыми агрегатами появятся в 2026 году.

«Наши коллеги разрабатывают последнюю платформу для не CO₂-нейтральных автомобилей, — цитирует ответственного за стратегию Volkswagen AG Майкла Джоста издание Bloomberg — Мы постепенно будем отказываться от ДВС и доведем их количество до абсолютного минимума». При этом, по словам Джоста, даже после 2050 года в линейке VW всё еще останутся машины с традиционными двигателями — их будут продавать в регионах со слаборазвитой зарядной инфраструктурой.

Первенцем электрической линейки Volkswagen станет хэтчбек I.D. Neo. Сборку модели начнут через год на предприятии в Германии. Другие модели семейства I.D. будут выпускать в Китае с 2020 года. Всего к 2030 году в линейке концерна VW появится около 300 электрических легковушек, фургонов, пикапов и мотоциклов.

Даже входящая в состав Volkswagen Group марка Audi готова потратить 14 миллиардов евро на электрификацию, цифровые технологии и автономные системы управления. К 2025 году компания выпустит 20 новых моделей, около половины из которых будут полностью электрическими.

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