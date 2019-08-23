Volkswagen сменил логотип. Но отличить его непросто

Основное отличие нового логотипа заключается в том, что литера W теперь не трехмерная, а плоская, из-за чего он выглядеть более минималистичным. Ранее по такому же принципу были оформлены шильдики на старых Beetle. Кроме того, компания может использовать логотипы трех цветов – синего, белого и красного, в зависимости от типа автомобилей.