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15:11

Volkswagen сменил логотип. Но отличить его непросто

Это будет первая подобная трансформация бренда с 2000 года

Компания Volkswagen публично представит измененный логотип 10 сентября во Франкфурте. Первыми моделями, которые примерят обновленный шильдик, станут электрический хетчбэк ID 3 и Golf восьмого поколения. Пока же новое изображение «засветилось» на футбольной форме команд, которые бренд спонсирует.

Основное отличие нового логотипа заключается в том, что литера W теперь не трехмерная, а плоская, из-за чего он выглядеть более минималистичным. Ранее по такому же принципу были оформлены шильдики на старых Beetle. Кроме того, компания может использовать логотипы трех цветов синего, белого и красного, в зависимости от типа автомобилей.

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Слева – новый логотип Volkswagen

В самой компании объяснили, что переход на новый логотип «отражает связь марки с молодежью, цифровизацией и современностью». Однако зарубежные СМИ предполагают, что одной из причин является то, что компания таким образом дистанцируется от дизельного скандала, в который была втянута последние годы.

Рассмотреть модернизированный логотип вживую можно будет на стенде Volkswagen на автосалоне во Франкфурте, где продемонстрируют хетчбэк ID 3.