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14:41

Volkswagen сделал новую «механику» экологичнее и тише

Первым такую коробку передач получит Passat

Компания Volkswagen представила механическую коробку передач нового поколения – агрегат получил заводской индекс MQ281. Как говорят представители марки, теперь он требует меньше масла и помогает снизить выбросы углекислого газа. Первой моделью, которую оснастят новинкой, станет Passat.
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Благодаря снижению выбросов, автомобиль будет обходиться немного дешевле будущим владельцам — в Европе налоги рассчитываются исходя из количества углекислого газа на километр пути. Кроме того, коробка стала экономичнее — ее предшественники с индексами MQ250 и MQ350 требовали 2,3 литра трансмиссионного масла, в то время как новому поколению нужно 1,5 литра.

Кроме того, новая коробка способна выдерживать нагрузки в диапазоне от 200 до 340 Ньютон-метра, что делает ее универсальной для любых моделей производителя. Она подходит и для литрового двигателя на бензине мощностью 113 лошадиных сил, и для двухлитрового «турбодизеля» отдачей 148 сил.

Производство новых трансмиссий будет налажено на заводах компании в Испании и Аргентине. В первую очередь, новую коробку передач получит модель Passat, впоследствии все остальные модели с поперечным расположением двигателя также начнут оснащать MQ281 — ее можно будет встретить как на компактных городских хэтчбеках, так и на кроссоверах марки.

Несмотря на всеобщую тенденцию переходить на автоматические коробки передач, спрос на трансмиссии с ручным управление по-прежнему сохраняется, что толкает производителей на постоянное совершенствование. Например, в августе 2017 года японская Toyota запатентовала новую коробку, которая сочетает в себе и «механику», и «автомат». Агрегат нужно переключать вручную, как и классическую МКП, но при этом у водителя нет риска ошибиться — автомобиль просто не позволяет переключаться на передачу, которая не соответствует оборотам или скорости.

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