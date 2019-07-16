Volkswagen сделал новую «механику» экологичнее и тише

Благодаря снижению выбросов, автомобиль будет обходиться немного дешевле будущим владельцам — в Европе налоги рассчитываются исходя из количества углекислого газа на километр пути. Кроме того, коробка стала экономичнее — ее предшественники с индексами MQ250 и MQ350 требовали 2,3 литра трансмиссионного масла, в то время как новому поколению нужно 1,5 литра.

Кроме того, новая коробка способна выдерживать нагрузки в диапазоне от 200 до 340 Ньютон-метра, что делает ее универсальной для любых моделей производителя. Она подходит и для литрового двигателя на бензине мощностью 113 лошадиных сил, и для двухлитрового «турбодизеля» отдачей 148 сил.