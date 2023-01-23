Бюджетный хот-хэтч Volkswagen Polo обновился и обрел матричные фары

Как и прежде, хот-хэтч выделяется оригинальной палитрой цветов, 18-дюймовыми дисками с алмазной прострочкой, двустволкой выхлопа и спойлером. В салоне покупателя порадуют кресла с развитой боковой поддержкой, яркий декор и солидный по меркам сегмента набор опций: есть четыре подушки безопасности, парктроники «по кругу», медиасистема с 10,1-дюймовым тачскрином, электронная блокировка дифференциала, а также автоматический дальний свет. С рестайлингом у Polo GTS появились порты USB Type-C и беспроводная зарядка для гаджетов.