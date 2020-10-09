В России появилась спортивная версия Volkswagen Polo

В салоне появятся спортивные передние кресла с тканевой обивкой и красной прострочкой и подогревом. В качестве опции подогрев можно установить и на задний ряд сидений. Также появятся хромированные накладки на пороги и педали и спортивный мультируль с красной строчкой.