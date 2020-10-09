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В России появилась спортивная версия Volkswagen Polo

Продажи машин начнутся в январе 2021 года

Volkswagen Polo Sport © Volkswagen
Анастасия Дубина
Компания Volkswagen представила новую версию седана Polo с пакетом «Спорт» для российского рынка. Автомобиль появится у отечественных дилеров в январе 2021 года.

Визуально автомобиль будет отличаться спортивной решеткой радиатора, черными боковыми зеркалами и задним спойлером, а также затемненной задней оптикой. Кроме того, отдельно для него станет доступен двухцветный окрас кузова с контрастной черной крышей.

В салоне появятся спортивные передние кресла с тканевой обивкой и красной прострочкой и подогревом. В качестве опции подогрев можно установить и на задний ряд сидений. Также появятся хромированные накладки на пороги и педали и спортивный мультируль с красной строчкой.

Моторная гамма не изменилась. Седан по-прежнему будет предлагаться с бензиновыми двигателями мощностью 90, 110 или 125 лошадиных сил. В паре с ними предлагается пятиступенчатая механика, шестидиапазонный «автомат», а для топового агрегата доступна семиступенчатый «робот» DSG.

Производство автомобиля начнется уже в декабре текущего 2020 года, а у официальных дилеров новинка появится в январе 2021 года. Стоимость пока не раскрывают, ее обещают назвать ближе к старту продаж.

Источник: Volkswagen