В России появилась спортивная версия Volkswagen Polo

Визуально автомобиль будет отличаться спортивной решеткой радиатора, черными боковыми зеркалами и задним спойлером, а также затемненной задней оптикой. Кроме того, отдельно для него станет доступен двухцветный окрас кузова с контрастной черной крышей.
В салоне появятся спортивные передние кресла с тканевой обивкой и красной прострочкой и подогревом. В качестве опции подогрев можно установить и на задний ряд сидений. Также появятся хромированные накладки на пороги и педали и спортивный мультируль с красной строчкой.
Моторная гамма не изменилась. Седан по-прежнему будет предлагаться с бензиновыми двигателями мощностью 90, 110 или 125 лошадиных сил. В паре с ними предлагается пятиступенчатая механика, шестидиапазонный «автомат», а для топового агрегата доступна семиступенчатый «робот» DSG.
Производство автомобиля начнется уже в декабре текущего 2020 года, а у официальных дилеров новинка появится в январе 2021 года. Стоимость пока не раскрывают, ее обещают назвать ближе к старту продаж.