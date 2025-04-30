Прибыль Volkswagen рекордно рухнула из-за Дональда Трампа

По прогнозам Volkswagen, операционная прибыль компании в начале 2025 года должна была составить 6,5 процентов. Однако теперь руководство концерна ожидает, что показатели всего года окажутся на нижней границе прогноза. Таким образом, немцы рискуют выдать одним из худших годов по прибыли за всю историю существования.