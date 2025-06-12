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Опубликовано 12 июня 2025, 20:20
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Volkswagen раскрыл внешность нового большого и дешевого седана

Традиционная модель архитектуры MQB переходит в следующее поколение
Volkswagen раскрыл внешность нового большого и дешевого седана. Китайский филиал марки поделился студийными фотографиями четырёхдверки Sagitar L. Под таким именем моделей Volkswagen ещё не было, но с помощью литеры L в Китае традиционно отделяют новое поколение от предыдущего. Можно не сомневаться, что Sagitar L станет предвестником «глобальной» модели Jetta восьмого поколения и продолжит выпускаться на мощностях FAW-VW.
Volkswagen раскрыл внешность нового большого и дешевого седана
© Volkswagen
Сергей Ильин
Сергей Ильин
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Снаружи Sagitar L повторяет за модными трендами китайского рынка: «потайные» дверные ручки, монофонарь во всю ширину кузова, светящиеся логотипы, замаскированные патрубки выхлопа, полностью светодиодные многосекционные фары. Колёсную базу трогать не стали (2731 миллиметр), но длина, ширина и высота по сравнению с предшественником выросли на один-два сантиметра.

Volkswagen раскрыл внешность нового большого и дешевого седана

© Volkswagen

Все кузовные панели новые, а вот начинка старая: сертифицирована единственная версия с турбомотором 1.5 (160 л.с.), и судя по шильдику 300 TSI, на фото именно такая. С двигателем сочетается 7-ступенчатый «робот» DSG. О ценах судить рано, но актуальный Volkswagen Sagitar даже в топ-версии стоит всего 137 тысяч юаней (19 тысяч долларов), и ситуация на авторынке КНР не способствует удорожанию.

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Уходящий Volkswagen Sagitar перейдёт под крыло марки Jetta, и в России такую четырёхдверку тоже ждут. Однако даты премьеры обоих седанов не сообщаются, известно только, что на рынок они выйдут в третьем квартале.

Источник:Autohome.com.cn
Автор:Сергей Ильин
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