Volkswagen раскрыл внешность нового большого и дешевого седана

Все кузовные панели новые, а вот начинка старая: сертифицирована единственная версия с турбомотором 1.5 (160 л.с.), и судя по шильдику 300 TSI, на фото именно такая. С двигателем сочетается 7-ступенчатый «робот» DSG. О ценах судить рано, но актуальный Volkswagen Sagitar даже в топ-версии стоит всего 137 тысяч юаней (19 тысяч долларов), и ситуация на авторынке КНР не способствует удорожанию.