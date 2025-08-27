Volkswagen T-Roc в новом поколении стал полноценным гибридом

Volkswagen T-Roc в новом поколении стал полноценным гибридомПродажи в Европе стартуют в конце августа, а первые поставки ожидаются в ноябре
«Второй» Volkswagen T-Roc базируется на платформе MQB Evo. В длину кроссовер достигает 4373 миллиметра — на 122 больше, чем предшественник. Подросла и колесная база (на 28 миллиметров до 2631), что позволило увеличить пространство на втором ряду и в багажнике, куда теперь умещается минимум 475 литров груза (+30).
Внешне кроссовер приблизился к семейству электрокаров Volkswagen. Кроме того, что T-Roc стал современнее, улучшилась аэродинамика: коэффициент лобового сопротивления вырос на 10 процентов, до 0,29. Максимальная размерность колесных дисков — 20 дюймов.
В салоне стало меньше пластика и больше ткани. Совсем без пластика не обошлось, но 20 процентов теперь изготовлено из переработанного сырья. По центру установлен экран диагональю 10,4 либо 12,9 дюйма в зависимости от комплектации; приборная панель 10-дюймовая.
За доплату доступен проекционный дисплей. Управляется система теперь не только сенсорными кнопками: на центральном тоннеле размещена «крутилка», как у Tiguan, с помощью которой можно регулировать громкость, подсветку и менять режимы движения.
Также T-Roc получил сиденья ergoActive с 14-позиционной электрорегулировкой и массажем, аудиосистему Harman Kardon и новых электронных помощников. В их числе — новая система предупреждения о выезде с парковки и дистанционный парковщик Park Assist Pro.
На старте кроссовер предложат в «мягкогибридных» версиях с 1,5-литровым мотором eTSI и 48-вольтовым «довеском», кратковременно дающим 19 сил. Они агрегатируются с семиступенчатым «роботом» и развивают 116 либо 150 лошадиных сил (220 и 250 Нм соответственно). Позже в линейку войдет гибридная система на базе TSI evo2 1.5, тоже в двух вариантах мощности — 136 и 170 сил (306 Нм в обоих случаях). Наконец, заявлен и двухлитровый мотор TSI, в том числе в умеренно-гибридном варианте. Вместе с ним T-Roc получит полный привод 4Motion. Изначально же будет доступен только передний.