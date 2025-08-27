Volkswagen T-Roc в новом поколении стал полноценным гибридом

«Второй» Volkswagen T-Roc базируется на платформе MQB Evo. В длину кроссовер достигает 4373 миллиметра — на 122 больше, чем предшественник. Подросла и колесная база (на 28 миллиметров до 2631), что позволило увеличить пространство на втором ряду и в багажнике, куда теперь умещается минимум 475 литров груза (+30).

Внешне кроссовер приблизился к семейству электрокаров Volkswagen. Кроме того, что T-Roc стал современнее, улучшилась аэродинамика: коэффициент лобового сопротивления вырос на 10 процентов, до 0,29. Максимальная размерность колесных дисков — 20 дюймов.