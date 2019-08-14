Кроссовер Volkswagen T-Roc стал кабриолетом

Стандартный T-Roc пришлось серьезно доработать. Например, увечить колесную базу на 40 миллиметров, до 2630 миллиметров, чтобы организовать место для крыши в сложенном виде, а также усилить конструкцию пола и рамку лобового стекла. Кроме того, кабриолет укомплектовали задней дугой безопасности на случай опрокидывания автомобиля.

В результате превращения в кабриолет T-Roc вытянулся в длину с 4234 до 4268 миллиметров и стал ниже на 51 миллиметр – его высота составляет 1522 миллиметра. Объем полезного пространства в багажнике сократился до 284 литров против 445 литров под полкой у стандартного T-Roc.