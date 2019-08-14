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10:45

Кроссовер Volkswagen T-Roc стал кабриолетом

Новинка дебютирует в начале осени

Компания Volkswagen представила серийный кросс-кабриолет на базе модели T-Roc. В процессе трансформации компактный кроссовер лишился задних дверей и обзавелся складной тканевой крышей с четырьмя поперечинами. Верх складывается и раскладывается всего за полминуты.

Стандартный T-Roc пришлось серьезно доработать. Например, увечить колесную базу на 40 миллиметров, до 2630 миллиметров, чтобы организовать место для крыши в сложенном виде, а также усилить конструкцию пола и рамку лобового стекла. Кроме того, кабриолет укомплектовали задней дугой безопасности на случай опрокидывания автомобиля.

В результате превращения в кабриолет T-Roc вытянулся в длину с 4234 до 4268 миллиметров и стал ниже на 51 миллиметр его высота составляет 1522 миллиметра. Объем полезного пространства в багажнике сократился до 284 литров против 445 литров под полкой у стандартного T-Roc.

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Процесс поднятия и опускания складной крыши запускается как с помощью кнопки, расположенной на центральном тоннеле, так и дистанционно с брелока. Причем это можно сделать на скорости до 30 километров в час.

Моторная линейка включает трех- и четырехцилиндровые бензиновые агрегаты объемом 1,0 и 1,5 литра соответственно. Мощность первого составляет 115 лошадиных сил, а второго – 150 сил. Трансмиссия – шестиступенчатая «механика» либо «робот» DSG, предусмотренный исключительно для полуторалитрового двигателя. Получит ли кабриолет систему полного привода от стандартного T-Roc, в Volkswagen не уточнили.

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Премьера кабриолета T-Roc состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте, а старт продаж на европейском рынке запланирован на весну следующего года. Сборка новинки будет осуществляться на мощностях предприятия в немецком Оснабрюке.

Можно предположить, что кросс-кабриолет T-Roc станет имиджевой моделью в линейке бренда с невысоким объемом продаж. Впрочем, прямых конкурентов у такого автомобиля на рынке на сегодняшний день нет: ранее выпускались открытые версии Nissan Murano CrossCabriolet и Range Rover Evoque Convertible, однако они не снискали популярность и компании отказались от их выпуска.