Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:20

Вот так будет выглядеть новый кроссовер Volkswagen, который появится в России

В объективы шпионских камер попала модель Tharu

© www.motorpasion.com.mx
Лиза Будрина
Новую модель Volkswagen Tharu сфотографировали в Мексике во время дорожных испытаний – там автомобиль получил название Tarek. На снимках запечатлен тестовый прототип кроссовера для мексиканского рынка, однако в течение 2020 года вседорожник должен появиться и в России.

Кроссовер Tharu/Tarek разделил платформу с Skoda Karoq и отличается от одноименной модели в Китае. Например, глобальная версия получила новые бамперы и радиаторную решетку. Автомобиль для мексиканского рынка укомплектован 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил в сочетании с автоматической коробкой передач.

www.motorpasion.com.mx

Весной прошлого года сообщалось, что Tharu назван в честь народности, проживающей в Индии и Непале. Производство модели в России, согласно планам, должно начаться в течение 2020 года – сборку наладят на мощностях завода в Нижнем Новгороде.

Кроссовер для Мексики будут собирать в Пуэбле, где ранее выпускалась модель Beetle. Там же налажено производство Jetta и Tiguan. Первые автомобили мексиканской сборки поступят к американским дилерам в начале 2021 года.

Источник:

Motorpasion.com.mx