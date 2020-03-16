Вот так будет выглядеть новый кроссовер Volkswagen, который появится в России

Кроссовер Tharu/Tarek разделил платформу с Skoda Karoq и отличается от одноименной модели в Китае. Например, глобальная версия получила новые бамперы и радиаторную решетку. Автомобиль для мексиканского рынка укомплектован 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил в сочетании с автоматической коробкой передач.
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Весной прошлого года сообщалось, что Tharu назван в честь народности, проживающей в Индии и Непале. Производство модели в России, согласно планам, должно начаться в течение 2020 года – сборку наладят на мощностях завода в Нижнем Новгороде.
Кроссовер для Мексики будут собирать в Пуэбле, где ранее выпускалась модель Beetle. Там же налажено производство Jetta и Tiguan. Первые автомобили мексиканской сборки поступят к американским дилерам в начале 2021 года.