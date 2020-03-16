Вот так будет выглядеть новый кроссовер Volkswagen, который появится в России

Новую модель Volkswagen Tharu сфотографировали в Мексике во время дорожных испытаний – там автомобиль получил название Tarek. На снимках запечатлен тестовый прототип кроссовера для мексиканского рынка, однако в течение 2020 года вседорожник должен появиться и в России.