В России выставили на продажу новый VW Tiguan 2011 года выпуска

В России выставили на продажу новый VW Tiguan 2011 года выпускаПродавец утверждает, что автомобиль простоял в теплом гараже 14 лет
«Капсульный» Volkswagen Tiguan с консервативным чёрным тканевым салоном, обычным кондиционером и простенькой аудиосистемой. На небогатую комплектацию указывают штампованные диски. Однако у кроссовера есть противотуманки, линзованные фары, столики за спинками передних кресел и отдельные воздуховоды сзади. Почему на автомобиле не ездили, продавец не указал.
я выбрал вместо рекламы.
Техника проверенная: после рестайлинга в 2011 году какое-то время выпускались полноприводные версии с «механикой», и это как раз такая. Турбомотор 1.4 TSI развивает 150 лошадиных сил. Было ли проведено техническое обслуживание после долгой стоянки не сказано. В объявлении указан один собственник, но номера 797 региона намекают, что регистрационные действия за 14 лет всё-таки были.
С одной стороны цена 2,5 миллиона рублей за 14-летний автомобиль впечатляет, но на классифайдах есть «Тигуаны» первого поколения и дороже, но с большими пробегами. В обозначенном бюджете есть и кроссоверы второго поколения в богатых комплектациях, но на одометре будет около 100 тысяч километров.