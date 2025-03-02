В России выставили на продажу новый VW Tiguan 2011 года выпуска

Техника проверенная: после рестайлинга в 2011 году какое-то время выпускались полноприводные версии с «механикой», и это как раз такая. Турбомотор 1.4 TSI развивает 150 лошадиных сил. Было ли проведено техническое обслуживание после долгой стоянки не сказано. В объявлении указан один собственник, но номера 797 региона намекают, что регистрационные действия за 14 лет всё-таки были.