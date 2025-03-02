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Опубликовано 02 марта 2025, 13:13
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В России выставили на продажу новый VW Tiguan 2011 года выпуска

Продавец утверждает, что автомобиль простоял в теплом гараже 14 лет
В России выставили на продажу новый VW Tiguan 2011 года выпуска. На классифайдах обнаружили очередную «капсулу времени». В Москве готовы расстаться с Volkswagen Tiguan первого поколения с пробегом 500 километров. Речь идёт о машине в небогатой версии с турбомотором 1.4, 6-ступенчатой «механикой» и полным приводом. За бестселлер немецкого бренда хотят выручить 2,5 миллиона рублей, что сравнимо с ценой нового Haval Jolion в средней комплектации.
В России выставили на продажу новый VW Tiguan 2011 года выпуска
© Auto.ru
Сергей Ильин
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«Капсульный» Volkswagen Tiguan с консервативным чёрным тканевым салоном, обычным кондиционером и простенькой аудиосистемой. На небогатую комплектацию указывают штампованные диски. Однако у кроссовера есть противотуманки, линзованные фары, столики за спинками передних кресел и отдельные воздуховоды сзади. Почему на автомобиле не ездили, продавец не указал.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Auto.ru

Техника проверенная: после рестайлинга в 2011 году какое-то время выпускались полноприводные версии с «механикой», и это как раз такая. Турбомотор 1.4 TSI развивает 150 лошадиных сил. Было ли проведено техническое обслуживание после долгой стоянки не сказано. В объявлении указан один собственник, но номера 797 региона намекают, что регистрационные действия за 14 лет всё-таки были.

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С одной стороны цена 2,5 миллиона рублей за 14-летний автомобиль впечатляет, но на классифайдах есть «Тигуаны» первого поколения и дороже, но с большими пробегами. В обозначенном бюджете есть и кроссоверы второго поколения в богатых комплектациях, но на одометре будет около 100 тысяч километров.

Источник:Auto.ru
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Volkswagen
#Tiguan