Винтажный минивэн Volkswagen оснастили голограммой и системой распознавания лиц

Исследовательский центр Volkswagen в Кремниевой долине существует более 20 лет — он был основан в 1998 году. На базе ERL велась разработка ключевых автомобильных технологий, в том числе навигационной системы с предиктивной прокладкой маршрута и систем распознавания речи. Кроме того, в стенах бывшего Electronics Research Laboratory был создан Stanley, первый роботизированный автомобиль для соревнований DARPA Grand Challenge, финансируемых правительством США.