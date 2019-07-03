Винтажный минивэн Volkswagen оснастили голограммой и системой распознавания лиц

Исследовательский центр Volkswagen в Кремниевой долине существует более 20 лет — он был основан в 1998 году. На базе ERL велась разработка ключевых автомобильных технологий, в том числе навигационной системы с предиктивной прокладкой маршрута и систем распознавания речи. Кроме того, в стенах бывшего Electronics Research Laboratory был создан Stanley, первый роботизированный автомобиль для соревнований DARPA Grand Challenge, финансируемых правительством США.
Вновь образованный Innovation and Engineering Center Californi разделён на две структуры: Innovation Center California займется исследовательскими проектами Volkswagen Group, Engineering Center California — подключенными автомобилями, системами автономного вождения и парковки, а также «умными кокпитами».
В рамках празднования образования нового центра сотрудники IECC построили электрическую версию Type 2 Microbus и назвали ее Type 20. Минивэн оснастили электромотором мощностью 122 силы и 235 Нм момента, питающимся от батареи емкостью 10 киловатт-часов, разработанной совместно с Porsche пневмоподвеской и экспериментальными функциями.
Type 20 оборудовали системой распознавания лиц, голосовым помощником, способным распознавать естественную речь, и голографической информационно-развлекательной системой Looking Glass II. Вдобавок часть элементов машины спроектировали на компьютере с помощью генеративного дизайна.