Volkswagen представил двухэтажный дом на колесах

Компания Volkswagen представила «двухэтажный» дом на колесах под названием Grand California, который построен на базе модели Crafter. Новинка дебютировала на выставке кемперов в Дюссельдорфе – там же, где годом ранее дебютировал концептуальный вариант этой машины.

Габаритная длина машины достигает шести метров, а колесная база – 3,6 метра. Высота кабины – 2,2 метра. За передними креслами, которые разворачиваются почти на 180 градусов, расположена обеденная зона со столом. За ней находится ванная комната площадью один квадратный метр: здесь есть туалет, душ и складная раковина.

Свет зажигается и гасится автоматически благодаря датчикам движения. Температура в душе регулируется, а объем емкости для воды составляет 110 литров.

Далее расположена плита с двумя конфорками и раковина. Здесь же есть различные отсеки для вещей и шкафы, а также 70-литровый холодильник. В задней части салона находится большая кровать. В качестве опции будет доступен «второй этаж», где можно разместить еще пару спальных мест. В этом случае высота машины достигнет почти трех метров.

В качестве опции предлагаются дополнительные системы отопления, крепления для велосипедов, маркиза и другие приспособления для кемпинга.

У «Фольксвагена» есть также «маленький» кемпер California, построенный на базе «Мультивэна». Она имеет подъемную крышу два спальных места и все необходимое для приготовления пищи. В России стоимость такой машины составляет 3 285 400 рублей.