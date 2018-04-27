Volkswagen представил новые силовые установки: гибриды и турбомотор на газе

На международном моторном симпозиуме в Вене компания Volkswagen представила три новых силовых установки: 48-вольтовую гибридную систему, турбомотор на природном газе и гибридный агрегат на базе двухлитрового дизеля. С их помощью к 2020 году немецкий производитель намерен снизить средний уровень вредных выбросов по модельному ряду до 95 граммов на километр.

Главной новинкой стала умеренная гибридная система со стартер-генератором, питающимся от 48-вольтовой батареи. Она обеспечивает дополнительную мощность при разгоне и способна полностью отключать двигатель при движении накатом, что позволяет экономить до 0,3 литра топлива на 100 километров пути. Первым «мягкую» гибридную установку получит Golf восьмого поколения.

Двигатель 1.5 TGI Evo, работающий на природном газе или его синтетическом аналоге e-gas, комплектуется непосредственным впрыском и турбонагнетателем с изменяемой геометрией крыльчатки. Мощность агрегата составляет 130 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента. Расход такого двигателя на Golf текущего поколения составляет 3,5 килограмма газа на 100 километров. Запас хода — 490 километров.

TGI 1.5 Evo

В состав дизель-электрической силовой установки с индексом EA288 Evo вошел двухлитровый ДВС, 12-вольтовый стартер генератор с ременным приводом и блок литий-ионных аккумуляторов. Суммарная отдача системы — от 136 до 204 лошадиных сил. Сначала она будет предназначена только для моделей Audi.