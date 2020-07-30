Volkswagen сделает из Caddy дом на колесах с двухметровой кроватью

Маленький дом на колесах на базе Caddy займёт нишу между California и Grand California. Новинку предложат со стеклянной панорамной крышей с функцией затемнения и широким набором электронных ассистентов. В частности, в список оснащения включат адаптивный круиз-контроль Travel Assist и систему Trailer Assist, упрощающую движение задним ходом с прицепом, а также функцию информирования о приближении другой машины сзади при открывании двери.
Фото: Volkswagen
VW Caddy Mini-Camper будет доступен с двухлитровыми дизелями мощностью 75, 102 и 122 лошадиные силы. В качестве альтернативы предложат бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 116 лошадиных сил. Коробки передач – шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый «робот» DSG.
Volkswagen Caddy сменил поколение в феврале этого года, и это обновление стало для модели самым масштабным за последние 16 лет. Caddy перебрался на платформу MQB, получил новый дизайн экстерьера и интерьера, увеличился в габаритах, а коэффициент аэродинамического сопротивления сократился с 0.33 до 0.30.
Пока в России продаётся Caddy предыдущего поколения, который стоит от 1,6 миллиона рублей.