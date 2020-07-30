Volkswagen сделает из Caddy дом на колесах с двухметровой кроватью

Volkswagen Caddy сменил поколение в феврале этого года, и это обновление стало для модели самым масштабным за последние 16 лет. Caddy перебрался на платформу MQB, получил новый дизайн экстерьера и интерьера, увеличился в габаритах, а коэффициент аэродинамического сопротивления сократился с 0.33 до 0.30.

Пока в России продаётся Caddy предыдущего поколения, который стоит от 1,6 миллиона рублей.