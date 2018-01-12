Volkswagen построил 284-сильный Passat с мотором VR6

Компания Volkswagen на автосалоне в Детройте представит «заряженную» модификацию седана Passat — GT. Новинка, которую выпустят ограниченным тиражом, получит более 20 изменений экстерьера и интерьера.

Volkswagen Passat GT будет оснащаться 3,6-литровым двигателем VR6, выдающим 284 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента. Сочетаться двигатель будет с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Динамические характеристики пока не называются.

От стандартной машины модификация GT отличается базовой светодиодной оптикой, бамперами из линейки R-Line, черной крышей и накладками боковых зеркал, двуцветными 19-дюймовыми колесными дисками, тонированными задними фонарями, двойными парубками выхлопной системы, а также заниженной подвеской и спортивным выпуском.

В список оснащения седана войдут сиденья с подогревом и электрорегулировкой в восьми направлениях, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с 6,3-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Bluetooth и голосовым управлением.

Продажи Volkswagen Passat GT на американском рынке начнутся во втором квартале текущего года. Цена составит минимум 29 090 долларов (1,65 миллиона рублей).

В России самый мощный Passat оснащается 1,8-литровым турбомотором. Отдача агрегата составляет 180 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. С нуля до 100 километров в час такая машина может разгоняться за 7,9 секунды. Максимальная скорость — 232 километра в час. Цена — от 1 909 000 рублей.