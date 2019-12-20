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13:39

Появились подробности об обновленном Volkswagen Passat для России

Модель доберется до нашего рынка весной 2020 года

Алексей Носаченко
Компания Volkswagen опубликовала официальную информацию об обновленном Passat для российского рынка. Седан предложат с двумя бензиновыми двигателями на выбор, фарами, как у «Туарега», и полуавтономной системой вождения IQ.Drive.

На российском рынке рестайлинговый «Пассат» будет продаваться только с бензиновыми моторами: объемом 1,4 литра мощностью 150 сил и двухлитровым двигателем, выдающим 190 сил. Младший агрегат сочетается с «механикой» или семиступенчатым «роботом» DSG, старший — только с роботизированной трансмиссией.

Дизельные агрегаты не анонсированы. Ранее для «Пассата» предлагался дизельная «четверка» 2.0, однако спрос на эту модификацию был низким, и к началу текущего года эту версию сняли с продаж.

«В базе» у Volkswagen Passat есть светодиодные фары. Адаптивные матричные IQ.Light — опция. Комплекс IQ.Drive, объединяющий интеллектуальный круиз-контроль, системы удержания в полосе и мониторинга слепых зон, работает на скоростях до 210 километров в час. В списке дополнительного оборудования также есть медиасистема Discover Pro с 9,2-дюймовым дисплеем и навигацией.

К дилерам обновленный Passat поступит весной 2020 года. Комплектации и цены будут опубликованы позже. Стоимость дорестайлингового седана стартует с отметки 1 909 000 рублей.