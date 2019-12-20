Появились подробности об обновленном Volkswagen Passat для России

На российском рынке рестайлинговый «Пассат» будет продаваться только с бензиновыми моторами: объемом 1,4 литра мощностью 150 сил и двухлитровым двигателем, выдающим 190 сил. Младший агрегат сочетается с «механикой» или семиступенчатым «роботом» DSG, старший — только с роботизированной трансмиссией.
Дизельные агрегаты не анонсированы. Ранее для «Пассата» предлагался дизельная «четверка» 2.0, однако спрос на эту модификацию был низким, и к началу текущего года эту версию сняли с продаж.
«В базе» у Volkswagen Passat есть светодиодные фары. Адаптивные матричные IQ.Light — опция. Комплекс IQ.Drive, объединяющий интеллектуальный круиз-контроль, системы удержания в полосе и мониторинга слепых зон, работает на скоростях до 210 километров в час. В списке дополнительного оборудования также есть медиасистема Discover Pro с 9,2-дюймовым дисплеем и навигацией.
К дилерам обновленный Passat поступит весной 2020 года. Комплектации и цены будут опубликованы позже. Стоимость дорестайлингового седана стартует с отметки 1 909 000 рублей.