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17:23

Volkswagen «зарядит» маленький кроссовер T-Roc

Компания показала тесты автомобиля на Нюрбургринге

Компания Volkswagen опубликовала видеотизер «заряженной» версии кроссовера T-Roc – R. Производитель показал в ролике процесс испытаний модели на «Северной петле» Нюрбургринга.
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«Горячий» кроссовер пока полностью скрыт камуфляжной пленкой, однако судя по появлявшимся ранее шпионским снимкам, автомобиль получит четыре патрубка выпускной системы, передний бампер с увеличенными воздухозаборниками и 19-дюймовые колесные диски.

Предполагается, что Volkswagen T-Roc R оснастят двухлитровой турбированной «четверкой» мощностью 310 сил, семиступенчатым «роботом» и полным приводом.

Обычный «ТиРок» дебютировал в августе 2017 года. Кроссовер построен на модульном шасси MQB и предлагается с шестью силовыми установками. Базовый мотор – это 115-сильный агрегат объемом один литр, а топовый – 190-сильный мотор объемом два литра.

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