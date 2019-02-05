Volkswagen «зарядит» маленький кроссовер T-Roc

Обычный «ТиРок» дебютировал в августе 2017 года. Кроссовер построен на модульном шасси MQB и предлагается с шестью силовыми установками. Базовый мотор – это 115-сильный агрегат объемом один литр, а топовый – 190-сильный мотор объемом два литра.