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Опубликовано 30 июня 2026, 05:57
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«Выглядит жутковато»: BMW доверила новым роботам-гуманоидам сортировку деталей на конвейере

Появились фото жутковатых роботов-гуманоидов, которые работают на конвейере BMW. Компания BMW расширяет использование человекоподобных роботов на своем заводе в Спартанбурге, Южная Каролина. Вслед за успешным пилотным проектом с моделью Figure 02, на предприятии начал работу новый робот Figure 03, который выглядит еще более человекоподобно, чем разработки Tesla Optimus, сообщает Carscoops.
Робот-гуманоид
Робот-гуманоид
© BMW
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Новые роботы, созданные американской фирмой Figure, задействованы в логистических операциях. Их задача — сортировать комплектующие, поступающие на завод в больших контейнерах, и раскладывать их по транспортным тележкам. Затем эти тележки направляются к автоматическим тягачам или «умным» транспортным роботам, которые доставляют детали на производственную линию, где их используют уже люди-сборщики.

Предыдущее поколение роботов Figure 02 в течение 11 месяцев работало в кузовном цехе, помогая в процессе сварки. За десять месяцев они помогли собрать более 30 тыс. кроссоверов X3.

Робот-гуманоид

© BMW

В BMW подчеркивают, что внедрение роботов направлено не на замену людей, а на помощь им. Как заявил вице-президент по производственному контролю и логистике BMW Manufacturing Ульрих Виланд, роботы выполняют «монотонные, эргономически сложные или связанные с безопасностью операции».

Компания рассматривает их как «дополнение к существующей автоматизации», которое позволяет защитить сотрудников и эффективно использовать их труд на более сложных участках.

Робот-гуманоид

© BMW

Источник:Carscoops
Автор:Алексей Морозов
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#BMW
#Автопром
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