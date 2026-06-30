«Выглядит жутковато»: BMW доверила новым роботам-гуманоидам сортировку деталей на конвейере

Новые роботы, созданные американской фирмой Figure, задействованы в логистических операциях. Их задача — сортировать комплектующие, поступающие на завод в больших контейнерах, и раскладывать их по транспортным тележкам. Затем эти тележки направляются к автоматическим тягачам или «умным» транспортным роботам, которые доставляют детали на производственную линию, где их используют уже люди-сборщики.

Предыдущее поколение роботов Figure 02 в течение 11 месяцев работало в кузовном цехе, помогая в процессе сварки. За десять месяцев они помогли собрать более 30 тыс. кроссоверов X3.