«Выглядит жутковато»: BMW доверила новым роботам-гуманоидам сортировку деталей на конвейере
Новые роботы, созданные американской фирмой Figure, задействованы в логистических операциях. Их задача — сортировать комплектующие, поступающие на завод в больших контейнерах, и раскладывать их по транспортным тележкам. Затем эти тележки направляются к автоматическим тягачам или «умным» транспортным роботам, которые доставляют детали на производственную линию, где их используют уже люди-сборщики.
Предыдущее поколение роботов Figure 02 в течение 11 месяцев работало в кузовном цехе, помогая в процессе сварки. За десять месяцев они помогли собрать более 30 тыс. кроссоверов X3.
В BMW подчеркивают, что внедрение роботов направлено не на замену людей, а на помощь им. Как заявил вице-президент по производственному контролю и логистике BMW Manufacturing Ульрих Виланд, роботы выполняют «монотонные, эргономически сложные или связанные с безопасностью операции».
Компания рассматривает их как «дополнение к существующей автоматизации», которое позволяет защитить сотрудников и эффективно использовать их труд на более сложных участках.