Выпуск родстера BMW Z4 остановлен

Выпуск Z4 свернут спустя восемь лет после премьеры модели. По конструкции родстер был тесно связан с купе Toyota Supra поколения A90, которая также собиралась в Граце. Судьба японского собрата пока неясна, однако Toyota уже пообещала вернуть имя Supra на рынок. Продажи Z4 неуклонно падали с 2019 года — первого полного года на рынке. Пик пришелся на 2019-й, когда разошлось 15,8 тыс. машин. В 2025 году дилеры реализовали всего 9,7 тыс.

При этом в последние месяцы перед уходом модели спрос неожиданно вырос: в первом квартале 2026 года продажи увеличились почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 2,6 тыс. штук. Остатки на складах дилеров еще позволят ценителям спорткара купить новый Z4 в ближайшее время.

По данным источников издания, новое поколение Z4 в ближайшее время не появится. Тем не менее история знает перерывы в выпуске Z-серии. Между уходом Z1 (1991) и дебютом Z3 прошло четыре года. Затем были Z8 (1999−2003), Z4 E85/E86 (2003−2008) и Z4 E89 (2009−2016). Нынешний G29 продержался с 2018 по 2026 год. Кроме того, по неофициальной информации, BMW одобрила выпуск купе i4, и в следующем десятилетии на его базе теоретически может появиться электрический кабриолет. Однако с учетом ужесточения экологических норм в ЕС (к 2035 году автопроизводители должны сократить выбросы CO₂ на 90%) выживание бензинового открытого спорткара находится под вопросом.

