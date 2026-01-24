Опубликовано 24 января 2026, 16:251 мин.
Выручка автокомпаний в России значительно упала за год
На российском рынке снизилась выручка автокомпаний. Падение в ушедшем 2025 году составило 9% по сравнению с результатами 2024-го. Больше всего денег за свою продукцию в России получил китайский Haval.
© Haval
Выручка от продажи новых легковых машин в России за весь 2025 год составила 4,18 трлн рублей. Годом ранее она достигала 4,6 трлн рублей.
В прошедшем 2025 году лидерство на российском авторынке в денежном выражении окончательно перешло к китайским маркам. Лидером стал бренд Haval с оборотом 52 млрд рублей за год, на втором месте отечественная Lada. За ней следуют бренды Geely, Tenet, BMW, Mercedes, Belgee, Toyota, Changan и Jetour.
В декабре нарастили оборот Lada, Geely, Tenet, Mercedes и Changan. Среди представленных на рынке моделей наибольшие суммы в виде выручки принесли Tenet T7, Haval Jolion, Lada Granta, Tenet T4, Haval M6, Geely Monjaro, Belgee X50 и Mercedes G-Class.
Источник:Автостат Инфо
Автор:Михаил Лобачёв