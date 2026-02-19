Выяснилось, когда появится первый кроссовер возрожденной марки «Руссо-Балт»

«В июне планируется показ. Анонсировать пока не будем, но все будут приятно удивлены», — рассказали корреспонденту журнала «Мотор» официальный представитель «Руссо-Балта».

В начале 2026 года «Руссо-Балт» анонсировал первую модель бренда — электрофургон F200. Автомобиль планируется выпускать под заказ. Его стартовая цена составит 6,5 млн рублей, а первые поставки покупателям намечены на январь 2027 года.

Сертификационные процедуры модели все еще продолжаются. Фургон имеет грузоподъемность 1000 кг, для управления им достаточно водительского удостоверения категории B. Кузов изготавливается при помощи ручной сварки.

Автомобили под брендом «Руссо-Балт» производились в период с 1909 по 1918 год. Общий выпуск составил несколько сотен машин.

