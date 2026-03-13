Выяснилось, насколько вырос средний чек по обслуживанию китайских автомобилей

«Средний чек на ТО в 2026 году по премиальным автомобилям остался без изменений — 33 тыс. руб. Но увеличилась стоимость нормо-часа с 4 тыс. рублей до 4,3 тыс. рублей. Неизменный средний чек говорит о том, что клиенты стали все больше устанавливать неоригинальные запасные части (которые на 30−50% дешевле оригинальных)», — отметил эксперт.

Вторым фактором Тимашов назвал гибкую систему скидок, которую применяют дилерские станции техобслуживания, чтобы удержать клиентов в орбите официального сервиса, учитывая, что большинство автомобилей уже находятся на постгарантийном обслуживании.

Эксперт отмечает, что с одной стороны, рынок стабилизировался и даже продемонстрировал снижение оптовых цен на расходники на 10−15%. С другой — сохраняются внешнеполитические риски, способные нарушить сложившиеся цепочки поставок и повлиять на стоимость запчастей.

Ранее юрист рассказал, когда россиянин обязан ехать на красный свет.