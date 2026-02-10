Выяснилось, почему в шинном холдинге Cordiant сменился гендиректор

Он сменил Вадима Володина, руководившего холдингом с 2016 года, который решил сосредоточиться на личных проектах. Владелец «Кордианта» Алексей Мордашов отметил, что новый глава придет в непростой для рынка период, а его опыт в повышении операционной эффективности будет ключевым для следующего этапа развития компании.

«Вадим Михайлович Володин внес значительный вклад в развитие компании „Кордиант“ и укрепление лидирующих позиций холдинга в условиях меняющегося рынка. Под его руководством были реализованы знаковые проекты по перезапуску иностранных заводов и выводу на рынок новых брендов», – цитирует пресс-служба компании заявление Мордашова.

В холдинг «Кордиант» сегодня входит пять заводов (в Омске, Ярославле, Калуге и Ульяновске), унаследовавших технологии Bridgestone и Continental, и портфель брендов, включающий Cordiant, Tigar и Gislaved. До этого стало известно, что