Опубликовано 10 февраля 2026, 18:14
1 мин.

Выяснилось, почему в шинном холдинге Cordiant сменился гендиректор

Cordiant сменил генерального директора. Холдинг «Кордиант», один из крупнейших производителей шин в России, объявил о кадровых перестановках в топ-менеджменте. С 8 февраля компанию возглавил Дмитрий Горбачев, ранее занимавший пост заместителя гендиректора по стратегическому развитию, говорится в сообщении компании, поступившем в журнал Motor.
Дмитрий Горбачев, Cordiant
Дмитрий Горбачев, Cordiant
© Cordiant
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»

Он сменил Вадима Володина, руководившего холдингом с 2016 года, который решил сосредоточиться на личных проектах. Владелец «Кордианта» Алексей Мордашов отметил, что новый глава придет в непростой для рынка период, а его опыт в повышении операционной эффективности будет ключевым для следующего этапа развития компании.

«Вадим Михайлович Володин внес значительный вклад в развитие компании „Кордиант“ и укрепление лидирующих позиций холдинга в условиях меняющегося рынка. Под его руководством были реализованы знаковые проекты по перезапуску иностранных заводов и выводу на рынок новых брендов», – цитирует пресс-служба компании заявление Мордашова.

В холдинг «Кордиант» сегодня входит пять заводов (в Омске, Ярославле, Калуге и Ульяновске), унаследовавших технологии Bridgestone и Continental, и портфель брендов, включающий Cordiant, Tigar и Gislaved. До этого стало известно, что