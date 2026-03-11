Выяснилось, сколько двигателей будет у первого кроссовера «Руссо-Балта»

«Скоро будет анонс кроссовера. Там будут более мощные двигатели», – сообщили журналу Motor в пресс-службе «Руссо-Балта» в ответ на запрос о том, будет ли устанавливаться на новую модель силовой агрегат от фургона.

Точные характеристики в «Руссо-Балте» не назвали, пообещав раскрыть все детали во время официальной презентации.

В январе этого года стартап"Руссо-Балт" из Перми представил электрический фургон F200 с футуристичным дизайном, напоминающим Tesla Cybertruck. Эта модель оснащается электродвигателем мощностью 200 л.с. и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 115 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 400 км.

Кузов фургона сделан из нержавеющей стали, а грузоподъемность машины составляет 1 тонну. Стоимость новинки заявлена на уровне от 6,5 млн рублей, а первые поставки клиентам намечены на январь 2027 года.

Позже стало известно, что летом 2026 года «Руссо-Балт» представит свой первый полноразмерный кроссовер. Однако ни название, ни технические характеристики ни цена автомобиля пока неизвестны.

Напомним, оригинальные автомобили «Руссо-Балт» производились с 1909 по 1918 год, и за это время было выпущено несколько сотен экземпляров.

