Выяснилось, зачем в СССР из «Запорожцев» делали пикапы

Технология производства была простой. С конвейера снимали стандартный кузов и отрезали заднюю часть, превращая машину в двухместный грузовичок. Кузов усиливали стальным уголком и П-образной трубой, а грузовая платформа имела фанерный пол. По разным оценкам, с 1990 по 1994 год изготовили от двух до трех тысяч таких машин.

Технически пикап оставался классическим заднемоторным ЗАЗом. Под капотом в заднем отсеке располагался стандартный 1,2-литровый двигатель V4 воздушного охлаждения мощностью 40 л.с.

В кабине пикапа оказалось даже тише, чем в обычном «Запорожце» — благодаря дополнительной стенке за сиденьями, отделяющей салон от грузовой платформы.

Журналист отметил, что разгон до 50−60 км/ч происходит вполне бодро для 40-сильного мотора, но дальше двигателю становится тяжеловато. Подвеска — полностью независимая, торсионная спереди и пружинная сзади — обеспечивает мягкий ход, но провоцирует заметные крены в поворотах.

Тормозов без усилителя машине хватает, а проходимость, благодаря заднему приводу и хорошей нагрузке на ведущие колеса, осталась на уровне стандартного ЗАЗа.

Подавляющее большинство таких пикапов в начале 90‑х приобретали юридические лица и государственные учреждения. Частникам покупать «Запорожец» за свои деньги было невыгодно. Тем не менее, ЗАЗ‑968МП стал одним из узнаваемых артефактов сложного переходного периода в истории страны и автопрома.

