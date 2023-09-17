50-летний «Мерседес» короля Швеции пустят с молотка за бесценок

50-летний «Мерседес» короля Швеции пустят с молотка за бесценокМонарх пользовался утилитарной версией с минимумом опций
Mercedes-Benz короля Швеции за бесценок продадут на аукционе. На торгах Bilweb реализуют представительский седан в кузове W116, который принадлежал Карлу XVI Густаву. На одометре лимузина 332 тысячи километров, и ни одной реставрации за полвека не было, поэтому состояние отнюдь не музейное: есть внешние и внутренние повреждения. Специалисты считают, что за S-Class едва ли удастся выручить более 150 тысяч крон (эквивалент 13,4 тысячи долларов).
Карл XVI Густав взошёл на престол в 27-летнем возрасте, и в автопарке монарха были «драйверские» модели 1960-х и 1970-х. Однако этот конкретный автомобиль скромный: для королевского дома закупили утилитарный Mercedes-Benz S 280 с карбюраторным двигателем, простым тканевым салоном и минимумом опций: нет даже кондиционера!
я выбрал вместо рекламы.
Время представительский седан не пощадило: оригинальная ткань сохранилась, но водительское кресло и подголовник с дырками, а резиновые коврики износились. Хуже состояние кузова: автомобиль лишён молдингов, краска вспучилась, днище проржавело, есть следы ремонта и глубокой коррозии. Оригинальные диски тоже в плохом состоянии.
Аукционисты говорят, что последняя проверка технического состояния проводилась в декабре 2010 года, и тогда седан легко запустился, автоматическая коробка передач работала без нареканий, а двигатель не сбоил. Однако на одометре более 330 тысяч километров, и на таких пробегах без ревизии агрегатов не обойтись.
Исторический Mercedes-Benz W116 требует дорогостоящей реставрации, но и стартовая цена невысока: ожидается, что торги начнутся с отметки 120 тысяч крон (10,7 тысячи долларов). В гараже короля Швеции автомобиль пробыл до июня 1979 года, а последующие владельцы не представляют интереса.