50-летний «Мерседес» короля Швеции пустят с молотка за бесценок

Монарх пользовался утилитарной версией с минимумом опций

Mercedes-Benz короля Швеции за бесценок продадут на аукционе. На торгах Bilweb реализуют представительский седан в кузове W116, который принадлежал Карлу XVI Густаву. На одометре лимузина 332 тысячи километров, и ни одной реставрации за полвека не было, поэтому состояние отнюдь не музейное: есть внешние и внутренние повреждения. Специалисты считают, что за S-Class едва ли удастся выручить более 150 тысяч крон (эквивалент 13,4 тысячи долларов).