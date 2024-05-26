Видео: Jeep сравнил Wagoneer S с Tesla Model Y и Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Опубликовано 26 мая 2024, 19:00
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Видео: Jeep сравнил Wagoneer S с Tesla Model Y и Jeep Grand Cherokee TrackhawkНовинка оказалась круче конкурента
Jeep сравнил свой Wagoneer S с Tesla Model Y и Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Электрокроссовер Jeep Wagoneer S в нескольких днях от официальной премьеры, поэтому американский автопроизводитель активно подогревает интерес к своей новинке. На сей раз марка выпустила рекламный ролик, в котором сравнила новую модель не только со своим флагманским внедорожником Jeep Grand Cherokee Trackhawk, но и с конкурентами — американское законодательство это позволяет. Соперником компания выбрала электрический, но более компактный кроссовер Tesla Model Y.
Естественно, с Tesla новый Jeep схлестнулся на гоночной трассе — Wagoneer S оказался лучшим в разгоне с места до 60 миль в час, а кроме того Model Y Performance имеет меньший запас хода, чем новый оппонент. Заявлено, что Jeep будет иметь силовую установку на 610 сил и 838 ньютон-метра, и батарею, обеспечивающую автономность 483 километра.
Ну а самым наглядным сравнением стала гонка с Jeep Grand Cherokee Trackhawk, который хоть и снят с производства, но сохраняет статус самого мощного и динамичного автомобиля бренда. Но электромобиль оказался лучше в разгоне с места, чем внедорожник, оснащённый культовым 6,2-литровым мотором Hemi V8 c компрессором, который развивает 717 лошадиных сил и 874 Нм.
Источник:Jeep
Автор:Александр Пономарёв