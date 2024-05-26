Видео: Jeep сравнил Wagoneer S с Tesla Model Y и Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Новинка оказалась круче конкурента

Jeep сравнил свой Wagoneer S с Tesla Model Y и Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Электрокроссовер Jeep Wagoneer S в нескольких днях от официальной премьеры, поэтому американский автопроизводитель активно подогревает интерес к своей новинке. На сей раз марка выпустила рекламный ролик, в котором сравнила новую модель не только со своим флагманским внедорожником Jeep Grand Cherokee Trackhawk, но и с конкурентами — американское законодательство это позволяет. Соперником компания выбрала электрический, но более компактный кроссовер Tesla Model Y.