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Новости
Опубликовано 05 июня 2024, 20:37
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Под маркой Aurus начали выпускать питьевую воду

Продажи воды запустили с сегодняшнего дня
Под российским брендом Aurus начали выпускать питьевую воду. Стеклянные бутылки с водой Aurus показали в рамках Петербургского международного экономического форума. При этом сами бутылки получили индивидуальный дизайн. В будущем на месте добычи воды специалисты планируют построить полноценный завод.
Под маркой Aurus начали выпускать питьевую воду
© Aurus
Анастасия Мельник

Представители российского бренда заявили, что новая вода станет отечественной альтернативой аналогичной продукции премиального сегмента, которую выпускают зарубежные компании. Воду добывают из артезианской скважины в Северной Осетии с глубины 400 метров. При этом скважина защищена от антропогенного воздействия, поскольку находится в предгорье Большого Кавказского хребта.

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Продажа питьевой воды Aurus началась с сегодняшнего дня. В следующем году в компании собираются построить полноценный завод на месте добычи воды. Ежегодно под маркой Aurus планируют выпускать до 100 миллионов единиц готового напитка.

В 2022 году под брендом Aurus [планировали](https://motor.ru/news/aurus-goods-30-12-2022.htm выпускать одежду и кондиционеры. Кроме того, линейка товаров отечественной марки автомобилей могла пополниться яхтами.

Источник:РИА Новости
Автор:Анастасия Мельник
Тег:
#Aurus