Под маркой Aurus начали выпускать питьевую воду

Под маркой Aurus начали выпускать питьевую водуПродажи воды запустили с сегодняшнего дня
Представители российского бренда заявили, что новая вода станет отечественной альтернативой аналогичной продукции премиального сегмента, которую выпускают зарубежные компании. Воду добывают из артезианской скважины в Северной Осетии с глубины 400 метров. При этом скважина защищена от антропогенного воздействия, поскольку находится в предгорье Большого Кавказского хребта.
Продажа питьевой воды Aurus началась с сегодняшнего дня. В следующем году в компании собираются построить полноценный завод на месте добычи воды. Ежегодно под маркой Aurus планируют выпускать до 100 миллионов единиц готового напитка.
В 2022 году под брендом Aurus [планировали](https://motor.ru/news/aurus-goods-30-12-2022.htm выпускать одежду и кондиционеры. Кроме того, линейка товаров отечественной марки автомобилей могла пополниться яхтами.