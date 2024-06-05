Под маркой Aurus начали выпускать питьевую воду

Продажи воды запустили с сегодняшнего дня

Под российским брендом Aurus начали выпускать питьевую воду. Стеклянные бутылки с водой Aurus показали в рамках Петербургского международного экономического форума. При этом сами бутылки получили индивидуальный дизайн. В будущем на месте добычи воды специалисты планируют построить полноценный завод.