Необычный эксперимент провели авторы YouTube-канала Life OD

Пульс

Видео: что будет, если в машину вместо масла залить WD-40

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6 августа 2018

Авторы YouTube-канала Life OD решили проверить, что произойдет, если вместо моторного масла в машину залить WD-40. Для своего эксперимента они использовали купе Ford Probe, которое выпускалось с 1988 по 1997 год.

В ходе эксперимента выяснилось, что двигатель, в который залита WD-40, может какое-то время работать. Однако ему противопоказаны продолжительные нагрузки: оставленный с выжатой до упора педалью газа «Форд» через некоторое время загорелся.

Видео с YouTube-канала Life OD.

Летом прошлого года жительница Франции залила в двигатель MINI пять литров омывающей жидкости. После 10 минут работы омывайка смешалась с маслом и превратилась в густую коричнево-зеленую массу.

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FordФэйл
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