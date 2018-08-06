Видео: что будет, если в машину вместо масла залить WD-40

Авторы YouTube-канала Life OD решили проверить, что произойдет, если вместо моторного масла в машину залить WD-40. Для своего эксперимента они использовали купе Ford Probe, которое выпускалось с 1988 по 1997 год.

В ходе эксперимента выяснилось, что двигатель, в который залита WD-40, может какое-то время работать. Однако ему противопоказаны продолжительные нагрузки: оставленный с выжатой до упора педалью газа «Форд» через некоторое время загорелся.

Видео с YouTube-канала Life OD.

Летом прошлого года жительница Франции залила в двигатель MINI пять литров омывающей жидкости. После 10 минут работы омывайка смешалась с маслом и превратилась в густую коричнево-зеленую массу.