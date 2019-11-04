По работе автомобильных «дворников» составят карту дождей

Разработанная Toyota и Weathernews система собирает данные о срабатывании автомобильных стеклоочистителей в том или ином районе страны и составляет в реальном времени карту дождей. Для этого бортовой компьютер моделей Toyota отправляет в облачное хранилище данные об интенсивности работы «дворников» с привязкой к геолокации автомобиля. Полученная информация поступает на серверы Weathernews и становится доступна для просмотра пользователям портала.