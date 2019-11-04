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18:00

По работе автомобильных «дворников» составят карту дождей

Система собирает данные о работе автомобильных стеклоочистителей

Японская компания Toyota и погодный портал Weathernews приступили к тестированию системы, составляющей в реальном времени карту дождей.

Разработанная Toyota и Weathernews система собирает данные о срабатывании автомобильных стеклоочистителей в том или ином районе страны и составляет в реальном времени карту дождей. Для этого бортовой компьютер моделей Toyota отправляет в облачное хранилище данные об интенсивности работы «дворников» с привязкой к геолокации автомобиля. Полученная информация поступает на серверы Weathernews и становится доступна для просмотра пользователям портала.

По замыслу японцев, объективные данные о срабатывании стеклоочистителей помогут составлять карту осадков с максимальной точностью. Система прогноза погоды уже заработала в Токио, Осаке и в префектуре Айти. Впрочем, в настоящее время лишь несколько актуальных моделей Toyota обеспечивают постоянное подключение автомобиля к интернету.