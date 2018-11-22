Самые странные автомобили Нюрбургринга собрали в одном ролике

В конце октября в Сети появился ролик с самыми зрелищными авариями и «сэйвами», произошедшими на «Северной петле» за последние три месяца. В видео вошли эпизоды как с открытых трек-дней, так и произошедшие во время заездов гоночной серии VLN и марафона «24 часа Нюрбургринга».