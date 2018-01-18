Уэльс стал совладельцем производителя спорткаров TVR

Правительство Уэльса купило долю в британском автопроизводителе TVR. Как сообщает BBC, властями было приобретено три процента компании за 500 тысяч фунтов стерлингов (около 566,5 тысячи евро).

Марка TVR сменила владельца в 2013 году. Ранее она принадлежала россиянину Николаю Смоленскому, а теперь – основателю компании-разработчика компьютерных игр Bullfrog Лесу Эдгару. Новая машина создана при участии инженера Гордона Мюррея, разработчика McLaren F1.

Автопроизводителю также предоставили займ в размере двух миллионов фунтов – эти средства понадобятся компании для запуска в производство новой модели. В TVR показали спорткар в прошлом году, однако в фирме говорят, что необходим еще один год на окончательную доводку машины. Только после этого автомобиль будет поставлен на конвейер.

Выпускать новый TVR будут на новом предприятии в Уэльсе. Завод общей площадью 18,5 тысячи квадратных метров расположится рядом с гоночным треком Circuit of Wales, строительство которого началось в апреле 2016 года. Автопроизводитель создаст в регионе около 150 рабочих мест.

Новое купе TVR Griffith, построенное на шасси из стали и карбона, будет оснащаться пятилитровой «восьмеркой» Ford, доработанной фирмой Cosworth. Заднеприводный спорткар сможет ускоряться до «сотни» примерно за четыре секунды. Максимальная скорость – 320 километров в час.

Сейчас марка принимает предзаказы на Griffith. Купе стоит 90 тысяч фунтов стерлингов (102 тысячи евро). Первые клиенты получат свои машины в 2019-м.