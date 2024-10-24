В Россию едет роскошный китайский минивэн Wey: все, что о нем известно

В Китае у этой модели есть и гибридный вариант, его установка состоит из двухлитрового бензинового двигателя мощностью 245 лошадиных сил и 163-сильного электромотора, встроенного в девятиступенчатый автомат. Суммарная отдача агрегатов составляет 408 лошадиных сил.

Однако о появлении гибридного Tank 400 в России информации пока нет.