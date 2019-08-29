Ателье Brabus помогло китайской марке Wey сделать автомобиль

На то, что на скетче изображен именно электрокар, указывает отсутствие патрубков выхлопной системы и традиционной решетки радиатора. Нет и наружных зеркал – они заменены на камеры. Кроме того, можно заметить, что задние двери открываются против хода движения, а на крыше установлен пластиковый элемент в виде акульего плавника с повторителем стоп-сигнала.