Ателье Brabus помогло китайской марке Wey сделать автомобиль

Еще весной этого года Great Wall подписала соглашение о сотрудничестве с Brabus Automotive. В документе речь шла в том числе о совместной разработке силовых установок, дизайна экстерьера и интерьера автомобилей, а также выпуске лимитированных версий моделей Wey. Первым общим проектом и стал новый концепт-кар Wey-S, который в Brabus доработали в соответствие с предпочтениями европейцев.
На то, что на скетче изображен именно электрокар, указывает отсутствие патрубков выхлопной системы и традиционной решетки радиатора. Нет и наружных зеркал – они заменены на камеры. Кроме того, можно заметить, что задние двери открываются против хода движения, а на крыше установлен пластиковый элемент в виде акульего плавника с повторителем стоп-сигнала.
Подробности о силовой установке шоу-кара появятся ближе к премьере. Тогда же, возможно, в Wey расскажут и о серийных перспективах кроссовера.