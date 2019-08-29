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14:52

Ателье Brabus помогло китайской марке Wey сделать автомобиль

Перед немецким тюнерам стояла задача создать машину, который понравится европейцам

Дочерняя компания Great Wall под названием Wey поделилась первыми изображениями шоу-кара, который дебютирует в начале сентября на автосалоне во Франкфурте. Судя по изображениям, речь идет о компактном кроссовере с нулевым уровнем выбросов.

Еще весной этого года Great Wall подписала соглашение о сотрудничестве с Brabus Automotive. В документе речь шла в том числе о совместной разработке силовых установок, дизайна экстерьера и интерьера автомобилей, а также выпуске лимитированных версий моделей Wey. Первым общим проектом и стал новый концепт-кар Wey-S, который в Brabus доработали в соответствие с предпочтениями европейцев.

На то, что на скетче изображен именно электрокар, указывает отсутствие патрубков выхлопной системы и традиционной решетки радиатора. Нет и наружных зеркал – они заменены на камеры. Кроме того, можно заметить, что задние двери открываются против хода движения, а на крыше установлен пластиковый элемент в виде акульего плавника с повторителем стоп-сигнала.

Подробности о силовой установке шоу-кара появятся ближе к премьере. Тогда же, возможно, в Wey расскажут и о серийных перспективах кроссовера.